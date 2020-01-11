معهد واشنطن: انسحاب الامريكان من العراق يهدد أمن الأردن وإسرائيل

2020/01/11 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير له، ان الانسحاب الأمريكي من العراق اذا ما حدث، فأنه سيساهم بظهور تهديدات اكبر للامن الإسرائيلي.

وجاء في تقرير نشره المعهد وكتبه ديفيد بولوك، انه "من الضروري أن يبقى للولايات المتحدة وجودٌ عسكري في العراق، مهما كان متواضعاً، لضمان هزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي"، مشيرا الى ان "التنظيم كان لا يزال قادراً على تنفيذ 867 عملية إرهابية داخل العراق وحده خلال الفترة المتبقية من العام.



ولا شك في أن عدد هذه الهجمات وشدتها سوف يزداد في غياب الضغط العسكري الذي تمارسه القوات الأمريكية والحليفة".

وبخصوص الوجود الإسرائيلي في المنطقة، واشتعال الصراع الإيراني- الأمريكي قال المعهد انه "بخلاف الدول الواقعة بمحاذاة العراق، لا ترتبط إسرائيل بأي علاقة مباشرة بالأحداث الأخيرة في العراق، ومع ذلك، قد يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى ظهور تهديدات إضافية للأمن الإسرائيلي.



إذ أنه سيمنح كلاً من إيران وتنظيم داعش حريّة أكبر بالتحرك داخل العراق، ومن المحتمل أن ينتشر عبر الحدود الكثيرة المنافذ إلى سوريا، وصولاً إلى حدود إسرائيل، وستُمنى المصداقية الأمريكية بانتكاسة جديدة أيضاً".

وأضاف "ونتيجة لذلك، قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى تكثيف غزواتها ضد الإرهابيين ووكلاء إيران، الأمر الذي قد يُجهد قدراتها، ويزيد من هشاشة الوضع في العراق، ويخاطر بالتعرّض لانتقامٍ أكبر، وقد يكون التهديد المشدد للأردن، الذي تجمعه مع إسرائيل حدودٌ طويلة ومعاهدة سلام، مصدر قلق بالغ أيضاً".

بغداد اليوم-متابعة

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وذكرت الوزارة، في بيان، انها تدعو "مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق خشية ال

بغداد اليوم - السليمانية

وصل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، السبت 11 كانون الثاني 2020، الى محافظة السليمانية.

وقال مصدر مطلع، لـ (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي وصل، الى محافظة السليمانية بعد الانتهاء من زيارة أربيل".

وكان م

بغداد اليوم-بغداد

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وقال مصدر نيابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على قانون التعديل الاول لقانون الادا

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