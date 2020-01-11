2020/01/11 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أبرز الملفات التي تضمنتها زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: زيارة عبد المهدي ركزت على 5 ملفات) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: زيارة عبد المهدي ركزت على 5 ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).