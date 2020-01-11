شاهد: وقفة تضامنية ببغداد وتشييع رمزي في واسط للراحلين أحمد وصفاء

2020/01/11 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نضّم عدد من المتظاهرين والاعلاميين، اليوم السبت، وقفة تضامنية على ارواح الصحفيين الراحلين احمدعبدالصمد وصفاء غالي، في ساحة كهرمانة وسط بغداد، فيما انطلقت دعوات مشابهة لتنضيم وقفة امام مجلس محافظة واسط.واظهرت صور حصلت عليها “يس عراق”، “تنظيم وقفة للصحافيين والأعلاميين في ساحة كهرمانة وسط بغداد لإدانة عمليات القتل والاختطاف وتغيبب الإعلاميين […]

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