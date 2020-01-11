بعد شائعات “المبادرة” الكردية.. بارزاني يصدر توضيحاً بشأن وساطة لحل الأزمة السياسية

2020/01/11 | 16:49 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، حقيقة طرحة مبادرة لحل الأزمة ا...

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