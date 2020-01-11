سلة الكهرباء تهزم دهوك ضمن منافسات الدوري المحلي

2020/01/11 | 17:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حققت سلة الكهرباء، فوزا مهما على دهوك ضمن منافسات الدوري المحلي.

الكهرباء تغلب على دهوك صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 67 - 59 ضمن مواجهات الدوري السلوي الممتاز.

ويبتعد الفريقان عن المنافسة نوعا ما لاسيما مع انحسارها بين الشرطة والنفط.

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