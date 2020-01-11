الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين قتل صحفي عراقي

2020/01/11 | 17:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين قتل الصحفي العراقي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي ويحمل القيادات الأمنية العراقية المسؤولية عن كشف الجناة يدين الاتحاد العام للصحفيين العرب حادثة قتل الصحفي […]

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