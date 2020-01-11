غني شهد: أضعنا نقاط لقاء البحرين بإرادتنا

2020/01/11 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - خاص

أكد مدرب منتخب العراق الاولمبي بكرة القدم عبد الغني شهد، السبت (11 كانون الثاني 2020)، أن فريقه اضاع النقاط الثلاثة مع البحرين بإرادته، والخروج بنتيجة التعادل 2-2 من مباراة الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بالنهائيات الآسيوية للمنتخبات تحت سن 23 الجارية في تايلند.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي الذي اعقب اللقاء البحريني وتابعته (بغداد اليوم)، "كل من تابع المباراة شاهد كم الفرص التي اضاعها الفريق العراقي بسبب قلة التركيز في نهاية الهجمة وهذا نتاج قلة خبرة اللاعبين وتوقعنا ان تكون الاخطاء حاضرة،فالفريق الذي يضيع هذا الكم من الفرص لابد ان يزيد من روح الفريق المقابل وهذا ماحدث للبحرين، لذا فريقنا اضاع الفوز بارادته".

واضاف "في الشوط الثاني عالجنا كثير من الاخطاء بسبب الاستعجال وكنا نتوقع ان نحسم اللقاء بسبب الوضع البدني للفريق البحريني، وحتى فريقنا لم يكن بوضع بدني جيد، البدلاء للمرة الثانية هم من يحسموا اللقاء، وتفكير بعض اللاعبين بالاستدعاء للمنتخب الوطني كان سببا في قلة التركيز بالمباراة".

وبين شهد "المباراة المقبلة ستكون الفيصل وسنعمل لتجاوز اخطاء مباراة اليوم وسنلعب امام تايلند بعدة خيارات وباسلوب مختلف عن لقاء البحرين واستراليا، وعلينا العمل بجد لكسب نقاط تايلند".

وكان منتخبا البحرين والعراق قد خرجا بنتيجة التعادل 2-2 في لقاء الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بالنهائيات الاسيوية تحت سن 23 الجارية في تايلند حتى 26 من كانون الثاني الجاري.

بغداد اليوم- خاص

سجل منتخب العراق الاولمبي بكرة القدم اليوم السبت،(11كانون الثاني 2020) ثاني تعادل له في الاسيوية، عندما خرج من لقاء البحرين بنتيجة 2-2،في مباراة جرت لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الاولى لنهائيات اسيا الجارية في تايل

بغداد اليوم- خاص

انهى منتخب العراق الاولمبي، السبت (11 كانون الثاني 2020) الشوط الاول من مباراة البحرين بفرص مهدورة ومتأخرا بهدف في مباراة جرت لحساب الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الاولى لنهائيات اسيا الجارية في تايلند.

المنتخب العراقي

بغداد اليوم -بغداد

كشف المنسق الاعلامي للمنتخب الاولمبي العراقي حسين الخرساني، السبت، (11كانون الثاني 2020)، عن التشكيلة الاساسية للفريق التي سيلعب بها ا امام البحرين في الجولة الثانية لمنافسات فرق المجموعة الاولى بالنهائيات الآسيوية الج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غني شهد: أضعنا نقاط لقاء البحرين بإرادتنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غني شهد: أضعنا نقاط لقاء البحرين بإرادتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).