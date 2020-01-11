2020/01/11 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الولايات المتحدة: وجودنا العسكري في العراق هو لمواصلة القتال ضد داعش الارهابي

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الولايات المتحدة: وجودنا العسكري في العراق هو لمواصلة القتال ضد داعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الولايات المتحدة: وجودنا العسكري في العراق هو لمواصلة القتال ضد داعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).