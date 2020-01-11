2020/01/11 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

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تأجيل التصويت على تعديل قانون التقاعد الموحد بسبب اختلال النصاب

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