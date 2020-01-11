بالوثائق.. نص استقالة علاوي التي قدمها للبرلمان

2020/01/11 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، بالوثائق نص استقالة زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي من عضوية مجلس النواب.

وأعلن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب العراقي.

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