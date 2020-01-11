2020/01/11 | 17:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نضم عدد كبير من المتظاهرين مسيرة عكسية من ساحة التحرير إلى مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما اقاموا تظاهرة حاشدة امام مقر الوزارة، وذلك بعد قراراها الاخير بشأن استئناف الدوام.واظهرت صور نشرها المصور “علي دب دب”، واطلعت عليها “يس عراق”، مسيرة حاشدة للمتظاهرين انطلقت من ساحة التحرير باتجاه وزارة التعليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تضع نفسها في “ورطة” بعد قرار “التقويم”: مسيرة عسكية من التحرير إلى مبنى الوزارة (صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تضع نفسها في “ورطة” بعد قرار “التقويم”: مسيرة عسكية من التحرير إلى مبنى الوزارة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).