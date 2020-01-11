نص تعديل قانون الإدارة المالية المصوت عليه

2020/01/11 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت ،اليوم السبت، برئاسة النائب الاول حسن الكعبي بحضور 185 نائبا.

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