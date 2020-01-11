2020/01/11 | 17:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأطلق محتجون في شوارع العاصمة الايرانية طهران، شعارات معادية للمرشد الاعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم السبت، احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية .وطالب المجتمعون بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة المنكوبة.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعارات معادية لخامنئي خلال تجمع في طهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعارات معادية لخامنئي خلال تجمع في طهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).