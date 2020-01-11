2020/01/11 | 17:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزة أرضية تهز مدينة اسطنبول ومحيطها

اخبار مباشرة

هزة أرضية تهز مدينة اسطنبول ومحيطها

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تهز مدينة اسطنبول ومحيطها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تهز مدينة اسطنبول ومحيطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).