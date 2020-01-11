سامي الذيب - الدين، وما ادراك ما الدين!

2020/01/11 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب كلمة الدين في اللغات السامية تعني بكل بساطة مجموعة من النظم تنظم علاقة الأفراد والمجتمعات- علاقة الأفراد بالله- علاقة الأفراد بين بعضهم البعض- علاقة الأفراد بالدولة- علاقة الدولة بدول أخرىوكلمة مرادفة للدين هي الشريعة والقانون.وكلمة القانون ليست كلمة عربية، بل إغريقية دخلت في عدة لغات وتعني المسطرة التي على أساسها تقاس تصرفات البشر.ونجد كلمة دين بمعني القانون في......

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