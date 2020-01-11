الداخلية تستعد لاستلام الملف الامني للعاصمة بغداد من قيادة عمليات بغداد

2020/01/11 | 18:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع..

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