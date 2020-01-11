2020/01/11 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل الإغناء يتحدث في كتاب وداد ابراهيم دائرة الفنون تستذكرالرائد جميل حمودي بغداد – آلاء الخيرو نظمت دائرة الفنون العامة الثلاثاء الماضي جلسة استذكارية عن الفنان الراحل جميل حمودي، وتضمن الحفل توقيع كتاب عن سيرة حياته للكاتبة وداد إبراهيم بعنوان ( رجل الاغناء يتحدث)، تحدث فيها الكاتب ماجد السامرائي، وأدار الجلسة الفنان علي الدليمي. وأشار […]

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