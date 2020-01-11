2020/01/11 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريهانا تلتقط صورة بدون مكياج { لوس انجلوس – وكالات – أطلت المغنية العالمية ريهانا على الجمهور مع بداية عام 2020 بأول صورة سيلفي، كان لافتاً فيها ظهورها على طبيعتها من دون مكياج، وهو الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالها وأنوثتها.ومن ناحية أخرى، أقام موقع (بل بورد) تصويت بين […]

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