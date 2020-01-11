2020/01/11 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كش كلكم ضمن فعاليات مسرح الثورة قصة عشق تتوّج بالزواج في نصر وتحرير بغداد- ياسين ياس يتواصل تقديم العروض المسرحية والفنية في بغداد والمحافظات ضمن فعاليات مسرح الثورة ، حيث قدمت مؤخرا ثلاث مسرحيات في فضاءات ساحة التحرير ، العرض الاول كان مسرحية نصر وتحرير وعن فكرتها تحدث مؤلفها ومخرجها الفنان محمد مزهر قائلا (هي […]

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