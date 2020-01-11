الدفاع الفرنسية: يجب مواصلة الحوار مع طهران

2020/01/11 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الدفاع الفرنسية، إلى مواصلة الحوار مع إيران، ومنع تصعيد التوتر في المنطقة، على خلفية الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد اجنبية في العراق.

وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، في تصريح، إن الحفاظ على خيوط الحوار في هذه المرحلة أمر ضروري لحماية اتفاق فيينا الخاص بالملف النووي الإيراني، لافتة الى أهمية الاستفادة من التطورات الدراماتيكية التي تحتم عدم تصعيد التوتر، خاصة بعد الضربات الصاروخية التي قامت بها طهران في الثامن من الشهر الحالي على مواقع عسكرية في العراق.

وأضافت بارلي، أن خيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم الرد على طهران عسكريا يجب الاستفادة منه في إعطاء فرصة للحوار والمفاوضات، مؤكدة ان بلادها تسعى إلى منع وقوع أية أزمة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية مع مواصلة مكافحة تنظيم داعش الارهابي.

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