موجة قطبية قادمة .. تراجع “جبري” لدرجات الحرارة إلى الصفر

2020/01/11 | 18:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، من موجة قطبية قادمة نحو البلاد قد تُخفض درجات الحرارة إلى ما دون ...

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