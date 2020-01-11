زلزال بقوة 4.7 قرب إسطنبول

2020/01/11 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة ضرب منطقة قريبة من مدينة إسطنبول، مشيرة إلى أن مركز الزلزال في منطقة سيليفري.وقالت دائرة الطوارئ “وقع زلزال بقوة 4.7 درجة في الساعة 16:37 مساء (13:37 بتوقيت جرينتش) في منطقة بحر مرمرة” ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهزات شعر […]

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