سعيد الوجاني - نفس المسرح // Le même théâtre

2020/01/11 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني منذ بداية الستينات والى اليوم ، نفس الطقوس ، نفس الممارسات ، نفس المسرحيات ، نفس السياسات ، نفس الالاعيب ، نفس المقالب ، نفس القمع ، نفس السجون ، نفس الضحايا ، نفس الجلادين ، نفس الخطابات ، نفس المسرحية ...لم يتغير شيء ، والذي تغير ، اجساد اللاّعبين الاساسيين ، في تغْريزْ ( غُرزة ) اللعبة / المسرحية .المستفيد من المسرحية مخرجها بدرجة أولى ، واللاّعبون الاساسيون ، ولاعبي الاحتياط الذين يوظ......

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