بالصور.. متظاهرو كربلاء يدشنون “نصب التحرير” في المحافظة: نسخة مطابقة لبغداد

2020/01/11 | 19:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صوراً تظهر قيام مجموعة من المتظاهرين في محافظة كربلاء بانشاء نصب يرمز للتحرير في ساحة الاحرار وسط المحافظة”.وكتب ناشطون، ان النصب استنساخ لنصب الحرية الذي يتوسط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد “نصب الحرية”.

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