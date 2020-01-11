معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: الانسحاب الأمريكي من العراق تهديد لامن إسرائيلي

2020/01/11 | 19:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير له، ان الانسحاب الأمريكي من العراق اذا ما حدث، فأنه سيساهم بظهور تهديدات اكبر للامن الإسرائيلي.وجاء في تقرير نشره المعهد وكتبه […]

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