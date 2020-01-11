والدة ضحية فيلا نانسي: من ظهر بالفيديو ليس ابني

2020/01/11 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت والدة محمد موسى، الذي قتل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، إن “الدم السوري أصبح رخيصا”، مؤكدة أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول ليس ابنها.وشككت والدة موسى، في تصريح لـ”RT online”، برواية أسرة الفنانة اللبنانية بأن ابنها دخل إلى الفيلا بنية السرقة، وأكدت: “ليس ابني الذي ظهر في التسجيل، إنه […]

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