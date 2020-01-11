2020/01/11 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئوية الإحتفال بالعيش المشترك – الحسن بن طلال يتفق المؤرخون على أن كل ظاهرة اجتماعية فريدة لا تتكرر بنفس السياقات والسمات، إذ إن هذه الظواهر تكون دائماً مخصوصة بزمانها ومكانها.فإذا أخذنا مُنْجَزَاً من مُنجزات النهضة العربية في مسيرتها التحررية، بدايات القرن العشرين، ورغم أنها ارتبطت بمزايا اجتماعية وسياسية كثيرة، إلا أننا سنجد أن الدستور […]

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