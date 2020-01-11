2020/01/11 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأنا والآخر يكتمل النقد المزدوج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى تأسيسها 52 عبد الحسين شعبان النقد أفضل أداة تنموية وتطويرية إكتشفها الإنسان عمانوئيل كانط I تركت صدمة هزيمة 5 حزيران (يونيو) العام 1967 تأثيراً عميقاً على الجيل الستيني العربي بشكل خاص، والأمة العربية بشكل عام، وجاءت هذه الصدمة استكمالاً لصدمة إقامة الكيان الصهيوني […]

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