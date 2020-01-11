2020/01/11 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غياب الموقف الرسمي – علي الشكري يقيناً أن وزن الدول متباين في كفة العلاقات الدولية ، والكبير لا يولد كبير كما الصغير ، ومثلهما القوي المهاب والضعيف المستكين ، فالكبير يحث الخطى ويخلق العلاقات ويجري الاتصالات ، في كل أزمة موجود ليس بالضرورة طرف ولكن غالب ما يكون وسيط ، يتنقل بين هذا وذاك ليتبؤ […]

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