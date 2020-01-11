أن يكون العراق سيد نفسه.. ولا دور للغرباء في قراراته.. فارس كمال نظمي

2020/01/11 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور فارس كمال نظمي: ((…أن يكون العراق سيد نفسه..ولا دور للغرباء في قراراته..)) السيستاني… وأولوية الدين أم الوطن..؟! .دون أن أخوض في تحليل فقهي هو ليس اختصاصي، سأحاول هنا أن أقرأ ثيمة أساسية وردت في خطبة السيد السيستاني اليوم، من منظورٍ يرى في الدين بنية ثقافية/ اجتماعية/ سياسية، قابلة للفهم العلمي المحايد.[…]

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