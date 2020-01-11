يوم ذهبي لأحمد عبد الصمد.. لؤي حمزة عباس

2020/01/11 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور لؤي حمزة عباس: ليس غريبا ولا مفاجئاً أن يُقتل أحمد عبد الصمد، الاعلامي الشجاع، وزميله صفاء غالي فقد بات معروفاً أن مؤازري ثورة تشرين الشبابية، بلا استثناء، مشاريع قتل يومي، حتى صرنا نسمّي الأيام بأسماء الشهداء، ففي كل يوم لنا شهيد، يكفي أن تصرّح بالحقيقة الواضحة وضوح الشمس، بأن البلد منتهك وحياتنا مستباحة، […]

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