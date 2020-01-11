القبض على عصابة لترويج العملة المزورة شرقي بغداد

2020/01/11 | 19:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة اشخاص تروج للعملة المزورة شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات القت القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين بكمين نصب لهم شرقي بغداد، خلال ترويجهم لبيع العملة المزيفة حيث تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".وبينت انه "تم ضبط مبلغ ١٤ مليون دينار عراقي مزور بحوزتهم"، مشيرة الى احالتهم الى الجهات المعنية.

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