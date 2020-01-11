2020/01/11 | 19:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في صحراء الرطبة بالانبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قوة من عناصره في محافظة الانبار تمكنت من ضبط شحنة كبيرة من المواد المخدرة في صحراء الرطبة بعملية استخبارية نوعية استمرت لعدة ايام من المراقبة والتحري".

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