اصابة شخصين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حي العامل

2020/01/11 | 19:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة شخصين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في حي العامل.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم انفجار عبوة ناسفة استهدفت تجمع للمدنيين ضمن منطقة حي العامل"، لافتا انه "اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

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