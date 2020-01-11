2020/01/11 | 19:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز ميترو، يوم السبت، ان الانتهاكات التي طالت الصحافيين في اقليم كوردستان في عام 2019، بلغت 231 انتهاكا.واضاف ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في اقليم كوردستان، في تقريره […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (231 انتهاكا مختلفا ضد الصحافيين في اقليم كوردستان لعام 2019) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (231 انتهاكا مختلفا ضد الصحافيين في اقليم كوردستان لعام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).