بمشاركة نسوية.. “بايسكلات التحرير” تزيّن وسط بغداد وفعالية جديدة للمتظاهرين

2020/01/11 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، اليوم السبت، صورا لفعالية نظمت اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد.وبحسب الناشطين فأن “عددا من المتظاهرين اقاموا فعالية اطلقت عليها (بايسكلات التحرير) التي تضمنت تجوال المتظاهرين بمشاركة النساء ساحة التحرير وما حولها عبر الدرجات الهوائية.

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