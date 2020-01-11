“واتساب” يتوقف عن العمل في ملايين الهواتف ابتداء من شباط

2020/01/11 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بأن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل في الملايين من الهواتف الذكية، العاملة بنظامي التشغيل “آندرويد” وiOS.ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من آندرويد وiOS، ابتداءً من شباط القادم، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على “واتساب” مع نهاية الشهر الجاري.تشغيل التطبيق وإلى […]

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