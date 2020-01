2020/01/11 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن زالاتان إبراهيموفيتش أهدافه بعد العودة إلى ميلان بشكل جميل للغاية حين سدد بيسراه في مرمى مواطنه أولسن حارس كالياري .في الدقيقة 65 استغل زالاتان عرضية دقيقة من هيرنانديز فسدد بدقة وقوة في المرمى وسط احتفالات من جميع منتسبي الروسونيري.#Ibrahimovic SCORES his first goal since his return to #ACMilan #CAGMIL pic.twitter.com/cC4y5zecEA — RainingGoals […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. إبراهيموفيتش يدشن عودته إلى ميلان بهدف مذهل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. إبراهيموفيتش يدشن عودته إلى ميلان بهدف مذهل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).