المجلس الاعلى يقيم مجلسا تأبينيا لشهداء الانتصار اثر العدوان الامريكي

2020/01/11 | 19:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف-المكتب الاعلامي 2020/1/10 اقام المجلس الاعلى في النجف الاشرف مجلسا تأبينيا بمناسبة مرور أسبوع على شهادة القادة الحاج ابو مهدي المهندس والجنرال الحاج قاسم سليماني الذين قضوا اثر العدوان […]

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