2020/01/11 | 19:23 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عزيز الخزرجي طبيعة العراقي أنه لا يحترم ولا يعير أهمية للفكر و الفلسفة ولا لأهلها ..
بل لأهل القوة والسلاح و السطوة و التكبر حيث يخضع أمامه بذلة, و يعتقد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألعيون على المناصب و العلة في مكان آخر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بل لأهل القوة والسلاح و السطوة و التكبر حيث يخضع أمامه بذلة, و يعتقد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألعيون على المناصب و العلة في مكان آخر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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