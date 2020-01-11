ألعيون على المناصب و العلة في مكان آخر

2020/01/11 | 19:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي طبيعة العراقي أنه لا يحترم ولا يعير أهمية للفكر و الفلسفة ولا لأهلها ..بل لأهل القوة والسلاح و السطوة و التكبر حيث يخضع أمامه بذلة, و يعتقد […]

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