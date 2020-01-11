تحوّل إلى رسّام مُحترف بعد إصابته في الدّماغ! (صور)

2020/01/11 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حادثة غريبة تحوّل رجلٌ أميركي إلى فنّان يتمتّع بقدارت مدهشة في مجال الرسم وذلك بعد إصابته في الدماغ إثر حادث سير ودخوله في غيبوبة لعدّة أشهر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد كان “سكوت ميلي” البلغ من العمر 42 عاماً من ولاية نورث كارولينا الأميركية، ينتظر بسيارته عند تقاطع طرق، اصطدمت به سيارة مسرعة، مما أدّى إلى إصابته بجروح بالغة في الرأس، ودخوله في غيبوبة طويلة، دامت 4 أشهر.

واستيقظ سكوت بعد 4 أشهر، من غيبوبته وبدأ يعاني حالة من القلق الشديد والاكتئاب، دامت لعدة أشهر أخرى، قبل أن ينتابه إحساس غريب جاءه بمحضِ الصدفة عندما كان مع أطفاله في متجر للوحات الفنية والحرف اليدوية، حيث تملكته رغبة شديدة في ممارسة الرسم.

ولدى عودته إلى المنزل، بدأ الرجل بممارسة الرسم وسرعان ما اكتشف بأن لديه موهبة فريدة، على الرغم من عدم وجود خلفية فنية سابقة لديه.

وقال الأطباء إنّ سكوت يعد واحدًا من 33 شخصًا في العالم يعانون من حالة نادرة جداً تسمى متلازمة سافان المكتسبة، والتي تحدث عندما يستيقظ المصابون بصدمات الرأس بقدرات جديدة في مجالات مثل الفن أو الموسيقى أو الرياضيات.

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