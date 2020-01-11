2020/01/11 | 19:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

يشهد دوري كرة السلة المقام حاليا في دهوك منافسات ساخنة بين الاندية المشاركة في مبارياته وسجلت اللقاءات المنصرمة نتائج مثيرة وبروز مواهب ستجد لها طريقا مناسبا في التشكيلات الوطنية والشبابية وسيرفع من حدة المواجهات اللاحقة ورب ضارة نافعة في اقامة النسخة الحالية لتحديد بطل اللعبة في الموسم 2020 .

في العديد من الالعاب الفرقية تعتمد الملاكات الفنية على اوراقها بشكل افضل في مباريات التجمع مراهنة في ذلك على ارتفاع الخط البياني للاعبين من لقاء الى اخر على العكس من اجراء مواجهاتها في مواعيد متباعدة بالرغم من الضغط النفسي والبدني واشياء غيرها تتدخل في هذا الجانب وتؤثر في اداء البعض وعملية الاستشفاء .

تابعت في الايام المنصرمة وعبر قناة (العراقية الرياضية ) الناقلة الحصرية للحدث وافردت مساحة جيدة له في بثها اليومي فضلا عن ستوديو تحليلي مباريات الدوري السلوي الذي انطلق بطريقته المختارة بديلا عن الشكل المعهود بعد توقف اضطراري املته الظروف الحالية التي يشهدها البلد وسجلت اللقاءات المحلية نتائج مهمة للاندية المنضوية في عجلته ومن ابرزها تفوق سلة الشرطة على زاخو بفارق عشرين نقطة وعلى الكهرباء بفارق 25 نقطة .

وحقق النفط فوزين على الميناء بفارق 25 نقطة ( 75 / 50 ) وعلى زاخو ( 94 / 85 ) مسجلا اعلى رقم في شباك الاندية المنافسة واجتاز نفط الجنوب الكهرباء والتضامن النجفي في حين خسر دهوك امام الميناء البصري وتخطى حاجز التضامن وتشتد المنافسة بين الفرق المشاركة في المرحلة الحالية بوجود لاعبين محترفين واسماء محلية قدمت افضل ما لديها من عطاء .

من معطف البطولة السلوية تألقت مواهب واعدة ستجد لها مكانا في تشكيلات وطنية مقبلة سيتم اختبارها بقميص المنتخبات تحت مسميات عديدة وهناك استحقاقات خارجية في اجندة اتحاد اللعبة اقربها تصفيات اسيا في الشهر المقبل اذ سيواجه فريقنا الاول نظيره اللبناني في الحادي والعشرين من شباط وسيقابل الهند والبحرين في مواعيد اخرى .

مدربو الاندية زجوا بلاعبين اكفاء نالوا الثناء من دون النظر الى نتائج اللقاءات السابقة وسجلنا في مفكرتنا العديد منهم امثال اكرم عبد الجبار وجاسم محمد وذو الفقار فاهم ومحمد ضياء وايهاب حسن وكرار جاسم وخليل وعادل عباس ومحمد مجيد وعلي عامر طالب وصادق حسين وعلي عبد الله واخرين سنتوقف عند تجربتهم في غرض مقبل ان شاء الله .

اطوال فارعة ولياقة بدنية جيدة ورميات ثلاثية واخرى من تحت السلة وعبر الجوانب واثارة مستمرة طوال اللقاءات وجهد متبادل بين المحترفين والمحليين شهدتها مباريات الدوري للموسم الحالي وسيخرج بحصيلة افضل من توقفه وان كان لا يمثل كل طموح اهل اللعبة اليس كذلك ؟

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