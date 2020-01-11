سلة النفط تحافظ على الصدارة والميناء يبعثر اوراق دهوك

2020/01/11 | 19:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / احسان المرسومي

تنطلق يوم غد الاثنين في قاعة زاخو منافسات الدور الثامن من الدوري الممتاز بكرة السلة .



ويلعب في الثانية ظهرا فريقا التضامن والشرطة تليها في الرابعة عصرا مواجهة مهمة ومنتظرة تجمع النفط ودهوك ، وتختتم مباريات غد بلقاء صاحب الارض والجمهور زاخو مع الكهرباء .

واسفرت نتائج الدور السادس من دوري السلة الممتاز التي جرت الجمعة الماضي في قاعة نادي دهوك عن فوز الميناء على صاحب الارض في اكبر مفاجآت البطولة كون دهوك الذي يلعب على ارضه وبين جمهوره لم يكن قد خسر خلال الادوار السابقة ، وقد انتهت المباراة بنتيجة 85 / 79 وسجل فيها محترف الميناء الاميركي جيفري ستوبس 29 نقطة و10 متابعات .



كما تغلب المتصدر النفط على زاخو بنتيجة 94 / 84 نقطة ، وحصل علي اسماعيل على لقب رجل المباراة بعدما سجل 26 نقطة و 10 متابعات .



وتغلب الشرطة في اخر مواجهات هذا الدور على الكهرباء 86 / 61 نقطة ، وتم اختيار المحترف الاميركي رشاد وودس على لقب الافضل بعدما سجل 37 نقطة و9 متابعات .

وكانت نتائج مباريات الدور الخامس التي اقيمت في قاعة دهوك قد اسفرت عن فوز النفط على الميناء بنتيجة 75 / 50 نقطة ، وحصل فيها لاعب النفط ايهاب الزهيري على لقب رجل المباراة بعدما سجل 14 نقطة و10 متابعات .



وفي المباراة الثانية تغلب الشرطة على زاخو بنتيجة 79 / 69 نقطة ، وحصل فيها محترف الشرطة الاميركي رشاد وودز على لقب الافضل في المباراة بعدما سجل 22 نقطة و7 متابعات .



كما فاز نفط الجنوب على الكهرباء بنتيجة 79 / 66 نقطة وتم اختيار احمد الجشعمي رجل المباراة بعدما سجل 25 نقطة و3 متابعات .



واخيرا نجح دهوك من اجتياز منافسه التضامن النجفي بنتيجة 77 / 63 نقطة ، وحصل محترف دهوك الاميركي كرستيان جونسون على لقب الافضل في المباراة بعدما سجل 20 نقطة و11 متابعة .

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