2020/01/11 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان فكرة احزاب السلطة إرجاع عبد المهدي الى الحكم كـ القاء عود الثقاب في برميل البارود والذي سينفجر عليها.وقال الكربولي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان “احزاب السلطة المتغانمة قد دخلت مرحلة الشيزوفرينيا السياسية رسمياً”، منوها الى ان “المماطلة بإختيار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي : فكرة ارجاع عبد المهدي للسلطة كـ القاء عود ثقاب في برميل بارود) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي : فكرة ارجاع عبد المهدي للسلطة كـ القاء عود ثقاب في برميل بارود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).