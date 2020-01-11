الفتح: لسنا متمسكين بمبدأ اختيار مرشح الكتلة الأكبر

2020/01/11 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح، عدم تمسكه بمبدأ اختيار مرشح الكتلة الاكثر عددا في البرلمان لرئاسة الوزراء.

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