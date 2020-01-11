التعليم النيابية تعتزم تقديم ثلاثة قوانين إلى البرلمان

2020/01/11 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

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