2020/01/11 | 19:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، السبت، ان الرحلات المكوكية بين بغداد واربيل دليل على مسعى احزاب السلطة باعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي برئاسة الحكومة المقبلة.وقال الكربولي في تغريدة على تويتر ، انه”يبدو ان احزاب السلطة المتناغمة قد دخلت مرحلة الشيزوفرينيا السياسية رسميا، فالمماطلة باختيار رئيس وزراء بديل عن المستقيل قد افضت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“عود ثقاب سينفجر”.. عبد المهدي في أربيل لكسب ودّ الكرد لإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“عود ثقاب سينفجر”.. عبد المهدي في أربيل لكسب ودّ الكرد لإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).