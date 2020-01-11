2020/01/11 | 19:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفارات وممثليات العراق تفتح سجلات التعازي بإستشهاد المهندس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/11 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفارات وممثليات العراق تفتح سجلات التعازي بإستشهاد المهندس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفارات وممثليات العراق تفتح سجلات التعازي بإستشهاد المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).