يا لبؤس أمريكا..

2020/01/11 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مواقع خبرية عن الدبلوماسي الامريكي الصهيوني السابق دنيس روس، قوله ان بإمكان امريكا ان تستخدم القوة الناعمة لمواجهة ما اسماه "النفوذ الايراني" في...

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