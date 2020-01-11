حاتم الجوهرى - الترجمة للآخر كقوة ثقافية مصرية ناعمة

2020/01/11 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاتم_الجوهرى ضمن مفهوم أسعى لتطويره حاليا يدور حول تكلفة الفرصة الثقافية البديلة، وإعادة توظيف الموارد وتوجيهها الذكي وربطه بتصور كلي لوجود الدولة المصرية ومشروها الحضاري المرتقب والكامن، في لحظة تاريخية مفصلية تتدافع فيها الأنماط والنماذج الحضارية الإقليمية والدولية، يطل مشروع الترجمة للآخر بشدة كإحدي تلك الفرص الثقافية البديلة، التي لم تأخذ فرصتها في المجال المصري العام حتى الآن.حيث كان للهيئة المصرية ال......

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